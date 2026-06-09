Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Betrunkener LKW-Fahrer

Neupotz (ots)

Gegen 17:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei Wörth einen Schlangenlinien fahrenden LKW. Der LKW befuhr am gestrigen Nachmittag die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Am Parkplatz Rheinaue hielt der LKW an und der Verkehrsteilnehmer blieb hinter dem LKW, sodass er die Polizei zu dem richtigen LKW leiten konnte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem 48-jährigen LKW-Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,42 Promille festgestellt werden. Der LKW musste daraufhin stehen bleiben. Dem LKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

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