Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Großbrand in leerstehender Villa

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal ist an einer leerstehenden Villa im Stadtteil Barmen im Einsatz. Kurz vor 20 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, weil es aus dem Gründerzeitbau auf einem Grundstück am Robert-Koch-Platz rauchte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude völlig verraucht und Flammen schlugen aus dem Dachgeschoss. Menschen waren nicht im Gebäude. Die Rauchsäule war in weiten Teilen Wuppertals zu sehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die NINA-Warn-App ausgelöst, im Umfeld der Einsatzstelle wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch führte auch dazu, dass im nahegelegenen Helios-Klinikum die Brandmeldeanlage auslöste. Es bestand aber keine akute Gefahr für die Patientinnen und Patienten des Krankenhauses. Die Feuerwehr ließ die Autobahn-Abfahrt Barmen sperren, auf dem Zubringer wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um das Feuer von außen zu bekämpfen. Außerdem gingen mehrere Löschtrupps am Boden von außen gegen das Feuer vor. Das ist (Stand 0 Uhr) noch nicht unter Kontrolle. Bisher ist es den Einsatzkräften nicht möglich, das Gebäude zu betreten. Im Lauf der Nacht wird noch ein Teleskopmastfahrzeug aus Dortmund am Einsatzort erwartet, um das Feuer effizienter bekämpfen zu können. Es waren zur Spitzenzeit knapp 50 Feuerwehrleute im Einsatz, neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte des Löschzugs Langerfeld und der Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr. Voraussichtlich wird der Einsatz bis in den Morgen des 16. Juli dauern. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes wird die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

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