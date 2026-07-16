PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Großbrand in leerstehender Villa

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal ist an einer leerstehenden Villa im Stadtteil Barmen im Einsatz. Kurz vor 20 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, weil es aus dem Gründerzeitbau auf einem Grundstück am Robert-Koch-Platz rauchte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war das Gebäude völlig verraucht und Flammen schlugen aus dem Dachgeschoss. Menschen waren nicht im Gebäude. Die Rauchsäule war in weiten Teilen Wuppertals zu sehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die NINA-Warn-App ausgelöst, im Umfeld der Einsatzstelle wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch führte auch dazu, dass im nahegelegenen Helios-Klinikum die Brandmeldeanlage auslöste. Es bestand aber keine akute Gefahr für die Patientinnen und Patienten des Krankenhauses. Die Feuerwehr ließ die Autobahn-Abfahrt Barmen sperren, auf dem Zubringer wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um das Feuer von außen zu bekämpfen. Außerdem gingen mehrere Löschtrupps am Boden von außen gegen das Feuer vor. Das ist (Stand 0 Uhr) noch nicht unter Kontrolle. Bisher ist es den Einsatzkräften nicht möglich, das Gebäude zu betreten. Im Lauf der Nacht wird noch ein Teleskopmastfahrzeug aus Dortmund am Einsatzort erwartet, um das Feuer effizienter bekämpfen zu können. Es waren zur Spitzenzeit knapp 50 Feuerwehrleute im Einsatz, neben der Berufsfeuerwehr auch Kräfte des Löschzugs Langerfeld und der Drohneneinheit der Freiwilligen Feuerwehr. Voraussichtlich wird der Einsatz bis in den Morgen des 16. Juli dauern. Nach Ende des Feuerwehreinsatzes wird die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 15.07.2026 – 12:13

    FW-W: Brand in Schwebebahnstation

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr hat am späten Vormittag (15.07.) einen Brand an der Schwebebahnstation Völklinger Straße gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Es brannte unter den Holzplanken des Bahnsteigs in Fahrtrichtung Oberbarmen. Vermutlich hatte eine weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell mit einer Kübelspritze löschen. Anschließend montierten sie die Holzplanken ab, um sicherzustellen, dass darunter keine ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 08:15

    FW-W: Feuer in Restaurant

    Wuppertal (ots) - In einem Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße in Elberfeld hat es am frühen Morgen gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 2:30 Uhr alarmiert. Im Gastraum gab es Glutnester auf einigen Tischen, die konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Sie stellten außerdem Brandbeschleuniger im Raum fest. Die Tische wurden nach Einsatzende ins Freie gebracht. Es wurde niemand verletzt, am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Schon während der Löscharbeiten ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 11:35

    FW-W: Arbeitsbühne kippt um - zwei Schwerverletzte

    Wuppertal (ots) - Bei einem Unfall mit einer Arbeitsbühne sind am Vormittag im Gewerbegebiet Ronsdorf zwei Männer schwer verletzt worden. Die beiden arbeiteten in fünf Metern Höhe an den Jalousien eines Firmengebäudes an der Otto-Hahn-Straße. Aus ungeklärter Ursache stürzte das Gerät um, einer der beiden Männer wurde aus dem Korb der Arbeitsbühne herausgeschleudert. Der Rettungsdienst transportierte die beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren