Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Brand in Schwebebahnstation

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr hat am späten Vormittag (15.07.) einen Brand an der Schwebebahnstation Völklinger Straße gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Es brannte unter den Holzplanken des Bahnsteigs in Fahrtrichtung Oberbarmen. Vermutlich hatte eine weggeworfene Zigarettenkippe das Feuer ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell mit einer Kübelspritze löschen. Anschließend montierten sie die Holzplanken ab, um sicherzustellen, dass darunter keine weiteren Glutnester waren. Die Schwebebahn konnte während des Einsatzes weiterfahren, lediglich der Halt an der Völklinger Straße entfiel für die Züge in Richtung Oberbarmen.

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