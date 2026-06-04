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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall auf der BAB1

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW und einem Motorrad auf die BAB 1 alarmiert. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Wuppertal-Langerfeld und Wuppertal-Ronsdorf in Fahrtrichtung Köln. Durch den Rettungsdienst wurden insgesamt 12 beteiligte Personen gesichtet. Zwei Personen wurden zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser transportiert, eine Person wurde ambulant behandelt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf.

Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwache 2, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Langerfeld.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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