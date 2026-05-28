Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Autos ausgebrannt, Häuser beschädigt

Wuppertal (ots)

An der Vereinstraße in Elberfeld sind am frühen Morgen mehrere Autos ausgebrannt, zwei Häuser wurden durch Rauch und Wärme beschädigt. Die Feuerwehr Wuppertal wurde gegen 3:30 Uhr alarmiert, weil ein geparkter PKW in Flammen stand. Die Anfahrt gestaltete sich wegen der vielen Baustellen in der Elberfelder Südstadt schwierig. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte das Feuer, beschleunigt durch auslaufendes Öl und Treibstoff, auf fünf weitere auf der abschüssigen Straße geparkte Autos übergegriffen. Vier brannten ebenfalls komplett aus, eins wurde nur leicht beschädigt. An zwei Mehrfamilienhäusern entstanden größere Schäden an Fassaden, Fenstern und Rollläden. Eine Wohnung, in der ein Fenster offen stand, ist teilweise unbewohnbar. Im Einsatz waren Kräfte von allen drei Wachen der Berufsfeuerwehr und der Umweltschutzzug der Freiwilligen Feuerwehr. Die Feuerwehr unterstützt mit einem Spezialfahrzeug die Straßenreinigung der Stadt Wuppertal, die Straße von Betriebsstoffen und Löschmitteln zu reinigen. Das wird bis in den Vormittag hinein dauern. Bis dahin ist die Vereinstraße für den Verkehr gesperrt. Die Polizei übernimmt die Ermittlung der Brandursache.

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