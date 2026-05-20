Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Balkonbrand in Oberbarmen

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Nachmittag (20.05.) ein Feuer auf einem Balkon an der Zähringerstraße im Stadtbezirk Oberbarmen gelöscht. Der Notruf ging gegen 13:30 ein. Weil zu diesem Zeitpunkt Menschen in der Wohnung waren, rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an. Das Haus wurde komplett geräumt, die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz durch das Treppenhaus in die betroffene Wohnung und löschten das Feuer auf dem Balkon von innen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Dach konnte die Feuerwehr verhindern. Die Wohnung selbst ist nur in geringem Maße betroffen und bleibt bewohnbar. Zwei Menschen wurden vom Rettungsdienst untersucht, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Nach einer Schadstoffmessung im ganzen Haus konnten die Menschen wieder zurück in ihre Wohnungen. Ins Krankenhaus musste niemand. Nach einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Vor Ort waren Kräfte aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Langerfeld. Die Zähringerstraße und die Straße Bredde waren für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Polizei wird jetzt die Brandursache ermitteln.

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