Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1025) Einbruch in Einfamilienhaus in Ammerndorf - Zeugen gesucht

Ammerndorf (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025) brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Ammerndorf (Lkrs. Fürth) ein und wurde durch die heimkommenden Wohnungsinhaber überrascht. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 18:40 Uhr kamen die Wohnungsinhaber (das Haus wird von zwei Familien bewohnt) nach Hause in die Pelzetleite. Als sie zur Haustür gingen wurde diese von einem Unbekannten geöffnet, der sich im Haus befand. Der Einbrecher rannte an den Geschädigten vorbei in das angrenzende Waldstück

Die Wohnungsinhaber verständigten umgehend die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Personenspürhundes, verlief ohne Erfolg. Der Polizeihund verfolgte offensichtlich eine Spur, welche in Richtung Vogtsreichenbach führte.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 175-180 cm, trug graue Sturmhaube und grau-blaue Arbeitsklamotten (Pulli mit Weste).

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei. Personen,die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

