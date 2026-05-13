FW-W: Umfangreiche Fahrbahnreinigung einer Hydraulikspur

Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Morgen (11.05.) den Brand eines PKW in der Märkischen Straße gelöscht. Sie wurde um 00:54 Uhr alarmiert, weil Anrufer einen brennenden PKW in einer Garage im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Garage begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die unmittelbar darüber liegende Wohnung konnte trotz durch die Hitze geborstenen ...

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