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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Umfangreiche Fahrbahnreinigung einer Hydraulikspur

Wuppertal (ots)

Im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, der Varresbecker Straße und der Industriestraße kommt es derzeit aufgrund einer ausgedehnten Hydraulikspur zu Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr sind vor Ort, um die Gefahrenstellen abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Maßnahmen werden in Kürze beendet sein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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