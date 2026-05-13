FW-W: Umfangreiche Fahrbahnreinigung einer Hydraulikspur
Wuppertal (ots)
Im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße, der Varresbecker Straße und der Industriestraße kommt es derzeit aufgrund einer ausgedehnten Hydraulikspur zu Verkehrsbehinderungen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr sind vor Ort, um die Gefahrenstellen abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen. Die Maßnahmen werden in Kürze beendet sein.
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