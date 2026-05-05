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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Iserlohn-Letmathe (ots)

Am vergangenen Donnerstag beschädigte ein Pkw-Fahrer gegen 15.15 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz der Friedenkirche einen anderen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Durch Zeugenaussage konnte bislang ermittelt werden, dass es sich bei dem verursachenden Pkw um einen hellen Kleinwagen mit Kennzeichen aus Saarbrücken (SB-) handeln soll. Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371991990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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