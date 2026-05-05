Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Unbekannte beschädigten zwischen dem 24.4. und 2.5. den Zaun eines Privatgrundstückes vom Schwitter Weg am auf der Rückseite gelegenen Parkplatz Bromberken. Der oder die Unfallfahrer/in beschädigte einen Holzzaun sowie einen Steinpfeiler. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer hat im Tatzeitraum den Unfall gesehen oder kann Angaben zum Flüchtigen machen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

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