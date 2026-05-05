Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe verjagt, Bäume angesteckt und Randale gemacht

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte setzten eine Baumreihe an der Wefelshohler Straße in Brand. Gestern rückten Polizei und Feuerwehr gegen 13.30 Uhr aus. In einem Vorgarten brannten dicht beieinanderstehende Tannen. Die Polizei ermittelt zur Ursache und bittet insbesondere Zeugen um Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen.

Ein 42-jähriger Lüdenscheider wurde nach Randale Am Mühlenberg in Gewahrsam genommen. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei am gestrigen Abend zu einem dortigen Wohnhaus gerufen. Zeugen meldeten, dass er vor der Tür randaliere. Er leistete den Anweisungen der Beamten nicht Folge und wurde nach einer Widerstandshandlung in Gewahrsam genommen. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstands. (lubo)

Anwohner des Stieglitzweges verscheuchten gestern Abend zwei mutmaßliche Diebe. Sie hörten gegen 23.30 Uhr Geräusche in der Einfahrt und trafen auf zwei Männer, die das geparkte Auto durchwühlten. Offenbar entwendeten sie ein Navigerät und liefen in Richtung Friedhof davon. Eine der Personen konnte als männlich und 1,85m groß mit einem Jutebeutel beschrieben werden. Zur zweiten Person ist keine Beschreibung derzeit bekannt. Die Polizei ermittelt nun in der Angelegenheit und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

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