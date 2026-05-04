Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Menden (ots)
Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz "Lenzenplatz" sucht die Polizei Zeugen. Ein unbekannter Unfallverursacher hatte dort vergangenen Freitag, zwischen 19.20 und 20 Uhr, einen geparkten roten VW Polo eines Pflegedienstes beschädigt. Der oder die Fahrer(in) fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
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