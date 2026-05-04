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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährliche Körperverletzung durch Messer

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstag vor einem Haus an der Kampstraße einen 33-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Verletzungen des 33-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich. Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorläufig fest und ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde eine Zwangseinweisung nach dem PsychKG veranlasst. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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