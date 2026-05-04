Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährliche Körperverletzung durch Messer

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Ein 23-jähriger Mann hat am Samstag vor einem Haus an der Kampstraße einen 33-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Verletzungen des 33-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich. Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorläufig fest und ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer Untersuchung durch einen Arzt wurde eine Zwangseinweisung nach dem PsychKG veranlasst. (cris)

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