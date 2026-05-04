Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Tempomessungen in Landhausen
Hemer (ots)
In der Landhauser Heide wurden heute zwischen 7.30-12.30 Uhr 2131 Fahrzeuge gemessen. 58 Fahrer erwartet ein Verwarngeld, bei fünf Verkehrsteilnehmern kommt es zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Tagesschnellster war ein Pkw mit MK-Kennzeichen. Ihm werden 87km/h bei 60 erlaubten km/h vorgeworfen. (lubo)
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