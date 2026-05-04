POL-MK: Tempomessungen in Landhausen

Hemer (ots) - Zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 18.45 Uhr, wurde an Rückseite des Sauerlandparks ein Münzautomat aufgebrochen. In dem Gerät befand sich keine Geldkassette, so dass der Täter keine Beute machte, sondern nur den Schaden hinterließ. Eine 71-jährige Frau wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen am Hadamareplatz bestohlen. Gegen 10.30 Uhr wollte sie Ware in einem Modegeschäft bezahlen und stellte fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war. Die steckte ...

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