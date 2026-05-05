Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebe in Lendringsen
Menden (ots)
In Lendringsen wurden über das Wochenende Kabel von einer Baustelle geklaut. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagnachmittag und Montagfrüh etwa 18m Kabel an der Freiligrathstraße. Nun sucht die Polizei unter 0237390990 Zeugen. (lubo)
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