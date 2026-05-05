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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe in Lendringsen

Menden (ots)

In Lendringsen wurden über das Wochenende Kabel von einer Baustelle geklaut. Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagnachmittag und Montagfrüh etwa 18m Kabel an der Freiligrathstraße. Nun sucht die Polizei unter 0237390990 Zeugen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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