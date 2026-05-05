POL-MK: Kabeldiebe in Lendringsen

Neuenrade (ots) - Bei einem Polizeieinsatz wegen Hausfriedensbruchs an einem Steinbruch in Neuenrade kam es heute zu einem Schusswaffengebrauch gegen einen Rottweiler. Gegen 12.45 Uhr stellten die Beamten laute Musik auf dem eingezäunten Gelände fest, auf welches sich bereits am Wochenende Personen widerrechtlich Zutritt verschafft hatten. Um sie des Platzes zu verweisen, begingen die Polizisten das Gelände. Hier ...

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