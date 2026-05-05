Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kabeldiebe im Steinbruch
Meinerzhagen (ots)
Auf dem Gelände eines Steinbruchs in Berlinghausen wurden Kabel entwendet. Unbekannte machten sich zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh am Mauerwerk einer Werkstatt zu schaffen und durchtrennten hier die Kabel. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Anwohnerschaft. (lubo)
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