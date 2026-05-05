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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe im Steinbruch

Meinerzhagen (ots)

Auf dem Gelände eines Steinbruchs in Berlinghausen wurden Kabel entwendet. Unbekannte machten sich zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh am Mauerwerk einer Werkstatt zu schaffen und durchtrennten hier die Kabel. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise aus der Anwohnerschaft. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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