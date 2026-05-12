PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Beim Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Kleeblatt in Elberfeld ist am Abend (12.05.) ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr Wuppertal wurde kurz vor 20 Uhr alarmiert und forderte umgehend einen Rettungshubschrauber an. Nachbarn hatten die durch die Flammen schwer verletzte Person beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon erstversorgt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung und transportierte die verletzte Person dann zum Landeplatz des Hubschraubers an der Güterstraße. Der Hubschrauber brachte sie anschließend in eine Spezialklinik nach Bochum. Das Feuer in der Wohnung konnte die Feuerwehr mit kleinem Gerät per Hand löschen. Das Haus war vorsichtshalber evakuiert worden, weitere Menschen wurden aber nicht verletzt. Nachdem zwei Wohnungen auf Kohlenmonoxid kontrolliert wurden, konnten alle konnten gegen 20:45 Uhr wieder nach Hause. Die Brandursache zu ermitteln ist Sache der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 10:13

    FW-W: Wohnhaus droht einzustürzen

    Wuppertal (ots) - Ein Wohnhaus im Stadtteil Wieden/Dornap ist akut einsturzgefährdet. Die Feuerwehr wurde gegen 09:30 Uhr alarmiert, weil die Bodenplatte des Kellers nachgegeben hatte. Offenbar wurde sie unterspült. Eine tragende Wand des Gebäudes hat ebenfalls nachgegeben. Die Feuerwehr hat das Wohnhaus und ein Nachbargebäude evakuiert. Drei Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Kreuzung Düsseldorfer Straße/Wiedener Straße/Bahnstraße, an der das Haus steht, ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 07:38

    FW-W: Auto brannte in Garage

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Morgen (11.05.) den Brand eines PKW in der Märkischen Straße gelöscht. Sie wurde um 00:54 Uhr alarmiert, weil Anrufer einen brennenden PKW in einer Garage im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohngebäudes meldeten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Garage begrenzt werden. Ein Übergreifen auf die unmittelbar darüber liegende Wohnung konnte trotz durch die Hitze geborstenen ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:32

    FW-W: Feuer in Schwebebahnstation

    Wuppertal (ots) - Die Feuerwehr Wuppertal hat am Morgen (08.05.) einen Brand in der Schwebebahnstation Völklinger Straße gelöscht. Dem Fahrer einer Schwebebahn war gegen 5:30 Uhr aufgefallen, dass es im Bereich der Stromschiene brannte. Er hielt die Schwebebahn so an, dass alle Passagiere aussteigen und die Station ohne Gefahr verlassen konnten. Im Bereich der Brandstelle tropfte zu dieser Zeit heißes Material auf den Bahnsteig. Die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren