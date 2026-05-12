Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Beim Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Kleeblatt in Elberfeld ist am Abend (12.05.) ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Die Feuerwehr Wuppertal wurde kurz vor 20 Uhr alarmiert und forderte umgehend einen Rettungshubschrauber an. Nachbarn hatten die durch die Flammen schwer verletzte Person beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon erstversorgt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung und transportierte die verletzte Person dann zum Landeplatz des Hubschraubers an der Güterstraße. Der Hubschrauber brachte sie anschließend in eine Spezialklinik nach Bochum. Das Feuer in der Wohnung konnte die Feuerwehr mit kleinem Gerät per Hand löschen. Das Haus war vorsichtshalber evakuiert worden, weitere Menschen wurden aber nicht verletzt. Nachdem zwei Wohnungen auf Kohlenmonoxid kontrolliert wurden, konnten alle konnten gegen 20:45 Uhr wieder nach Hause. Die Brandursache zu ermitteln ist Sache der Polizei.

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