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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuer an der Wuppertaler Uni

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am Mittag (28.05.) ein Feuer in einem Labor der Bergischen Universität gelöscht. Das komplette Gebäude W der Uni wurde vorsichtshalber evakuiert. Gegen 11:20 Uhr löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude an der Gaußstraße aus. Die Einsatzkräfte stellten als Auslöser einen brennenden Papiercontainer in einem Labor fest. Das Feuer konnten sie schnell löschen. Die Lüftung des Gebäudeteils war vergleichsweise aufwändig, weil die Labore nach oben zur gemeinsamen Decke offen sind. Nach Ende des Einsatzes konnten die Beschäftigten zurück an ihre Arbeitsplätze, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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