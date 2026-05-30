Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde heute Mittag (29.05.) zu einem Feuer in die Schwelmer Straße alarmiert. Bei dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Treppenraum bereits verraucht. Die Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt die betroffene Wohneinheit verlassen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde eine sofortige Brandbekämpfung unter Atemschutz eingeleitet. Durch das zügige Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf den Küchenbereich begrenzt werden. Aufgrund der Ausbreitung des Brandrauchs wurden die betroffene Wohnung und der Treppenraum maschinell belüftet. Abschließend wurden die angrenzenden Wohnungen auf einen möglichen Raucheintrag kontrolliert. Die betroffenen Bewohner der Brandwohnung wurden parallel durch den Rettungsdienst untersucht. Der Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Alle Personen konnten nach Einsatzende zurück in Ihre Wohnungen. Einsatzbedingt musste die Schwelmer Straße in beide Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt werden.

Eingesetzt waren Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 2 der Berufsfeuerwehr sowie ein Fahrzeug des Löschzuges Langerfeld.

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