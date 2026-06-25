POL-UL: (UL) Ehingen - Nachtrag zu Brand in Ehingen am 24.6.2026
Brandursache und Schadenshöhe
Ulm (ots)
Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6301224 ) kam es am gestrigen Tag zu einem Brand in einer Bankfiliale. Den polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im Obergeschoß in einem Serverraum aus. Dort wurde ein Klimagerät zur Kühlung des Technikraumes eingesetzt. Das Gerät fing wohl aufgrund eines technischen Defektes Feuer. Das konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zudem lüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Der Schaden in dem Raum wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.
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