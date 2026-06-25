Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nachtrag zu Brand in Ehingen am 24.6.2026

Brandursache und Schadenshöhe

Ulm (ots)

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6301224 ) kam es am gestrigen Tag zu einem Brand in einer Bankfiliale. Den polizeilichen Erkenntnissen brach das Feuer im Obergeschoß in einem Serverraum aus. Dort wurde ein Klimagerät zur Kühlung des Technikraumes eingesetzt. Das Gerät fing wohl aufgrund eines technischen Defektes Feuer. Das konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Zudem lüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude. Der Schaden in dem Raum wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

++++1199487

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell