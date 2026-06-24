Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Brand gelöscht

In einer Bankfiliale in Ehingen hatte es am Mittwochvormittag gebrannt.

Ulm (ots)

Gegen 11 Uhr drang Rauch aus dem Dachstuhl einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße. Zeugen verständigten sofort die Feuerwehr. Das Personal brachte sich in Sicherheit, weitere Bewohner waren in den gewerblichen Räumen nicht untergebracht. Die Feuerwehr hatte die Flammen gegen 11.45 Uhr gelöscht. Den polizeilichen Erkenntnissen hatte es in einem Technikraum gebrannt. Warum, ist noch unklar. Durch die Flammen wurde der Serverraum stark in Mitleidenschaft gezogen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Schadens am Inventar muß noch ermittelt werden. Ebenso ein möglicher Schaden am Gebäude. Die Feuerwehr Ehingen war mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Während den Einsatzmaßnahmen war die Bahnhofstraße aus Richtung Marktplatz sowie aus Richtung Bahnhof gesperrt. Aktuell (Stand 12.15 Uhr) dauert die Sperrung noch an.

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