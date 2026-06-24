Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rauch in Wohnung

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Dienstag Rauch in einer Wohnung und wählte den Notruf.

Ulm (ots)

Der Zeuge bemerkte, dass es kurz vor 14 Uhr im gesamten Gebäude in der Schadstraße nach Rauch roch. Er wählte den Notruf. In einem Zimmer im Dachgeschoss hatte ein Notebook, welches am Strom angeschlossen war, zu schmoren angefangen. Die darunter befindliche Matratze hatte auch schon angefangen zu schmoren. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brand. Verletzt wurde niemand und es entstand nur geringer Sachschaden.

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