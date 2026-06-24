Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Rechts vor links nicht beachtet

Einen Unfall verursachte ein 49-Jähriger am Dienstag bei Erolzheim. Der Kleinkraftradfahrer zog sich Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Der Mann fuhr gegen 16.15 Uhr mit seiner Piaggio im Oberdettinger Weg in Richtung Dettingen a.d. Iller. An einer Kreuzung ausserhalb von Erolzheim achtete er nicht auf die Vorfahrt eines 20-Jährigen. Der fuhr mit einem Peugeot Klein-Lkw und kam von rechts. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Fahrer des Kleinkraftrades stieß in die Fahrerseite des Peugeot. In der weiteren Folge stürzte der 49-jährige Biker und zog sich Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Schaden am 3,5 Tonner auf rund 6.000 Euro, den am Zweirad auf rund 1.000 Euro.

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