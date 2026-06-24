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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfallbeteiligte passen nicht
Bei Ausfahren aus einem Firmengelände stießen am Dienstag zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr in der Magirusstraße. Der 26-jährige Skoda Fahrer und der 63-jährige Fahrer eines Kraftrollers fuhren zeitgleich aus zwei parallel verlaufenden Firmenausfahrten aus. Dabei übersahen sich die beiden Fahrzeuglenker und kollidierten miteinander. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Kraftrollers schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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