Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Unfall mit Traktor/ Am Dienstag übersah wohl ein Traktorfahrer beim Einfahren von Grundstück auf einen Verbindungsweg ein Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich auf einem geteerten Verbindungsweg zwischen Gammelshausen und Eschenbach. Kurz vor 20 Uhr fuhr ein Autofahrer in Richtung Lotenberg. Aus einem Grundstück bog ein Traktorfahrer mit seinem Fendt auf den Verbindungsweg ein. Der 52-Jährige hatte auf der vorderen Gabel Heuballen geladen. Der Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und die Heuballen prallten gegen den rechen Kotflügel und die Beifahrertür des Mercedes. Durch Splitter der zerborstene Beifahrerscheibe erlitten die 31-jährige Beifahrerin und ein Kleinkind leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Der 32-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf insgesamt 6.000 Euro.

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