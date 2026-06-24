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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Werbebanner zerschnitten
Ein Unbekannter beschädigte von Freitag auf Samstag drei Werbebanner in Ehingen.

Ulm (ots)

Die drei Werbebanner der Stadt Ehingen standen in der Biberacher Straße, Einmündung B465. Ein Unbekannter beschädigte von Freitag auf Samstag durch Zerschneiden die drei Banner. Die Stadt Ehingen erstattete die Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) bittet um Hinweise zum Verursacher.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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