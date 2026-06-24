POL-UL: (UL) Ehingen - Werbebanner zerschnitten
Ein Unbekannter beschädigte von Freitag auf Samstag drei Werbebanner in Ehingen.
Ulm (ots)
Die drei Werbebanner der Stadt Ehingen standen in der Biberacher Straße, Einmündung B465. Ein Unbekannter beschädigte von Freitag auf Samstag durch Zerschneiden die drei Banner. Die Stadt Ehingen erstattete die Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) bittet um Hinweise zum Verursacher.
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