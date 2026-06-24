Ulm (ots) - Gegen 17.30 Uhr fuhr der 84-Jährige in der Sonderbucher Steige. Als er auf einen Parkplatz fahren wollte, bremste sein Auto nicht mehr richtig. Er fuhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Betonmauer. Er legte wohl den Rückwärtsgang ein und versuchte erneut in die Parklücke zu ...

mehr