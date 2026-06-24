Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Fehler beim Rückwärtsfahren

Beim rückwärts Ausparken passierte der Unfall am Dienstag in Achstetten.

Ulm (ots)

Um kurz nach 12.45 Uhr war ein 38-jähriger Paketfahrer mit seinem Klein-Lkw im Kastanienring unterwegs. Dort lieferte er Pakete aus. Als er ein Versandstück zugestellt hatte und rückwärts aus der Parklücke ausfahren wollte, übersah er wohl ein dahinter geparktes BMW Elektroauto eines 45-Jährigen. Der 3,5 Tonner stieß mit dem Heck gegen die Front des BMW. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. An dem BMW entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro, die Schadenshöhe an dem Lieferwagen wird auf rund 100 Euro geschätzt.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

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