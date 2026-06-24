Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Renitentes Diebespaar

Bei einem Ladendiebstahl am Dienstag ging das Diebespaar auf eine Ladendetektivin los und flüchteten.

Ulm (ots)

Der 25-Jährige und die 22-Jährige befanden sich in einem Drogeriemarkt in der Pfisterstraße. Die 22-Jährige nahm verschiedene Waren im Wert von über 100 Euro aus den Regalen und steckte diese in ihre Tragetasche. An der Kasse wurden von ihrem Begleiter lediglich ein paar entwickelte Fotos bezahlt. Eine Ladendetektivin hatte den Vorgang beobachtet und stellte das Paar zur Rede. Das aus dem arabischen Raum stammende Diebespaar griff die Ladendetektivin an und versuchten das Geschäft zu verlassen. In dem Handgemenge flüchtete die 22-Jährige aus dem Geschäft. Eine weitere Mitarbeiterin kam zu Hilfe. Auch sie wurde von dem 25-Jährigen angegangen. Auf der Flucht wurden die Diebe von der Ladendetektivin verfolgt. Diese fertigte Fotos von Beiden. Als der 25-Jährige das bemerkte, versuchte er das Handy an sich zu reißen. Das misslang. Die zwischenzeitlich informierte Polizei fahndete nach dem Duo. Das blieb zunächst verschwunden, stellte sich später beim Polizeirevier Ehingen. Gegen beide wird nun wegen eines Räuberischen Diebstahls ermittelt.

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