Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Zu weit nach links gekommen

Zwei Autos berührten sich am Montag bei Munderkingen.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 56-Jährige von Munderkingen in Richtung Kirchen. Dabei kam er mit seinem BMW zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Zeitgleich kam eine 20-Jährige mit ihrem VW entgegen. Die Autos kollidierten mit den Außenspiegeln. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an beiden Autos auf etwa 2.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme konnten die Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

++++++++ 1183359(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell