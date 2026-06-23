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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher muss draußen bleiben
An einer stabilen Tür scheiterte ein Einbrecher am Wochenende in Ulm.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 17.15 Uhr und Montag 7.40 Uhr war ein Einbrecher in der Sedelhofgasse unterwegs. Dort hatte er es auf ein Sanitätshaus abgesehen. Der Unbekannte scheiterte wohl mit seinem Werkzeug an der stabilen Seitentür und musste draußen bleiben. Womöglich wurde der Einbrecher auch bei seiner Tat gestört. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den Schaden an der Tür schätzen die Ermittler auf mehrere hundert Euro.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

++++1186018(TH)

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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