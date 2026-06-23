Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Windschutzscheibe beschädigt

Unbekannte demolierten am Montag ein Auto in Süßen.

Ulm (ots)

Der grau Ford S-Max parkte ab 11.45 Uhr in der Schlosshaldenstraße. Als der Besitzer gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der Windschutzscheibe fest. Ein Unbekannter hatte die Scheibe mit einem Gegenstand beschädigt. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/851-0) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 800 Euro.

Die Polizei mahnt: Eine Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Freiheitsstrafe und Geldstrafe können die Folge sein, die dem Täter drohen. Mögliche Zeugen solcher Taten ermuntert die Polizei, sofort die Polizei zu verständigen, wenn irgendwo verdächtiger Lärm ist oder die Scheiben klirren. So können sie helfen, dass niemand auf einem Schaden sitzen bleibt, den andere verursacht haben.

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