Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit knapp zwei Promille draufgeRAUSCHt

Am Montag musste ein betrunkener 74-Jähriger in Göppingen seinen Führerschein abgeben. Der fuhr einem Auto hinten auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.45 Uhr wurde der Polizei ein Unfall in der Göppinger Straße gemeldet. Die kam und nahm den Unfall auf. Eine 61-Jährige war den polizeilichen Erkenntnissen mit ihrem VW in Richtung Kreisverkehr in der Großeislinger Straße unterwegs, als es plötzlich hinten krachte. Der nachfolgende Fahrer eines VW Tiguan war dem stehenden VW nahezu ungebremst aufgefahren, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Da der 71-Jährige am helllichten augenscheinlich alkoholisiert war, machten die Beamten einen Atemalkoholtest. Der ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann musste anschließend in einer Klinik eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden fahrbereiten Autos auf mehrere tausend Euro. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

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