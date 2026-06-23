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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radlerin gestürzt
Am Montag zog sich eine 72-Jährige in Heidenheim leichte Verletzungen zu.

Ulm (ots)

Gegen 7 Uhr fuhr die 72-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Brenztalstraße. In der Unterführung unter der B19 stürzte die Seniorin alleinbeteiligt. Beim Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei, die den Unfall aufnahm, brachte ihr Fahrrad zum Polizeirevier Heidenheim. Nach der ärztlichen Behandlung konnte die 72-Jährige ihr Fahrrad dort wieder in Empfang nehmen.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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