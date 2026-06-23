Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mit Auto bei Rot abgebogen

Am Montag hielt sich ein 41-Jähriger mit seinem Skoda in Laupheim nicht an die Verkehrsvorschriften. Und das vor den Augen der Polizei.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr war der Skoda-Fahrer in der Biberacher Straße stadtauswärts unterwegs. Von dort aus bog er nach rechts in die Zeppelinstraße ab. Und das, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Eine Polizeistreife stand direkt hinter dem Auto des 41-Jährigen und trauten wohl ihren Augen nicht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und führten bei dem Skodafahrer eine Kontrolle durch. Weitere Autofahrende waren zu diesem Zeitpunkt dort unterwegs und wurden zum Glück durch das Fehlverhalten des 41-Jährigen nicht gefährdet. Wegen dem Rotlichtverstoß über eine Sekunde kommt auf den Autofahrer nun ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot zu.

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