Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Alkohol führt zu folgenschwerem Unfall

Drei verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Sonntag bei Erbach.

Ulm (ots)

Zeugen teilten den Unfall in der Nähe des Ringingener Sportplatzes mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 28-Jährige alkoholisiert gegen 6 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug Upmoto Ucrosser auf einem Feldweg umher. Er verlor die Kontrolle und das Fahrzeug stürzte um. Dabei der 19-jährige Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Im Fahrzeug wurde eine 25-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer selbst wurde nur leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Der 28-jährige Unfallverursacher ist seinen Führerschein los. Ein Alkomattest ergab knapp zwei Promille. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt feststellen. An dem Upmoto entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

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