Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Zu schnell in die Kurve

Ein 18-Jähriger kam am Samstag bei Heroldstatt von der Straße ab. Das Auto überschlug sich, der Fahrer und seine zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahranfänger mit seinem Ford kurz vor 22.30 Uhr auf der K7408 von Feldstetten in Richtung Ennabeuren. Weil der 18-Jährige wohl zu schnell unterwegs war, verlor er am Ende einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Ford fuhr ins Seitenbankett. Durch Gegensteuern geriet das Auto ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und kam rund 50 Meter abseits der Straße in einem Weizenfeld zum Stehen. Die drei Insassen waren alle angegurtet und hatten Glück. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an dem schrottreifen Ford schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Pkw. Auf den Fordfahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

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