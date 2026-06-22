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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Motorradfahrer fliegt über Gartenzaun
Verletzungen erlitt ein 65-Jähriger am Sonntag in Dischingen-Demmingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein Gruppe von Motorradfahrern in der Mödinger Straße. Der 65-Jährige kam in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit seinem Motorrad fuhr er gegen einen Gartenzaun. Der Kradlenker flog über den Zaun und blieb in einem Vorgarten liegen. Beim Sturz hatte er sich wohl eine Fraktur am Bein zugezogen. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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