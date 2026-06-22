Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Bargeld geraubt

Am Samstag überfiel eine Unbekannte eine Seniorin in ihrem Wohnhaus in Bad Buchau.

Ulm (ots)

Kurz nach 18.30 Uhr klingelte eine Unbekannte an einem Wohnhaus in der Moosburger Straße. Die Hausbewohnerin öffnete die Tür. Unter Vorhalt eines Messers soll die junge Frau die Seniorin bedroht und Geld verlangt haben. Die Seniorin folgte der Anweisung der Räuberin und händigte ihr einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus. Danach flüchtete die Unbekannte.

Die Frau war offenbar kurz zuvor in unmittelbarer Tatortnähe gesehen worden. Laut dem Zeugen hatte sich die Tatverdächtige von einem dunklen Pkw, Limousine oder Kombi, älteres Baujahr, entfernt und ging in Richtung des Wohnhauses. Die Unbekannte soll etwa 165 bis 170 cm groß und schlank gewesen sein. Die Frau war 20 bis 25 Jahre alt und hatte eine helle Haut. Sie trug die braunen Haare zu einem Dutt (klassischen Hochsteckfrisur, bei der die Haare am Hinterkopf oder Nacken zu einer Schnecke gedreht oder zusammengebunden werden). Bekleidet war die Frau mit einem weißen Mini-/Sommerkleid mit rotem Blumenmuster und Spaghettiträger. Mutmaßlich hatte sie osteuropäisches Aussehen.

Der Fahrer des Pkw, der möglicherweise als Komplize in Betracht kommt, wird als ca. 30 bis 40 jähriger Mann mit heller Haut und Dreitagebart beschreiben. Der Unbekannte war eher klein und hatte ebenfalls mutmaßlich osteuropäisches Aussehen. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle Cap und einen schwarzen Ohrring. Die Kriminalpolizei Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07351/4470 zu melden.

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