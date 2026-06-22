Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Motorradfahrerin verliert Kontrolle

Leichte Verletzungen erlitt eine 47-Jährige am Sonntag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die 47-Jährige fuhr mit ihrer BMW in der Dettinger Straße. Am Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und fuhr eine Böschung hinunter. Dort stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

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