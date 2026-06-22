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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Motorradfahrerin verliert Kontrolle
Leichte Verletzungen erlitt eine 47-Jährige am Sonntag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr. Die 47-Jährige fuhr mit ihrer BMW in der Dettinger Straße. Am Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und fuhr eine Böschung hinunter. Dort stürzte die Frau und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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