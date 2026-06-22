Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Blitzeinschlag sorgt für Großeinsatz

Am Sonntag schlug ein Blitz in ein Wohngebäude bei Schemmerhofen ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.45 Uhr rückten Einsatzkräfte in die Schloßstraße im Ortsteil Alberweiler aus. Denn dort hatte der Blitz in die Antenne auf dem Gebäude eingeschlagen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst kamen mit einem Großaufgebot. Am Gebäude konnte kein offenes Feuer festgestellt werden. Lediglich Brandgeruch. Im Dachstuhl wurden die Einsatzkräfte fündig. Aufgrund des Blitzeinschlages kam es zu einer Überspannung der gesamten Elektroinstallation. Das führte zu einer enormen Hitzeentwicklung, so die Einsatzkräfte. Dadurch wurden mindestens fünf Dachbalken angekokelt. Die drei Bewohner hatten Glück und überstanden den Blitzeinschlag wohl unverletzt. Lediglich eine Person musste aufgrund des lauten Knalls beim Einschlag vom Rettungsdienst vor Ort untersucht werden. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich. Die Polizei schätzt den Schaden am stromlosen Gebäude auf mindestens 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Ingerkingen, Biberach, Warthausen und Laupheim waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Während den Einsatzmaßnahmen war die Ortsdurchfahrt bis 16 Uhr komplett gesperrt.

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