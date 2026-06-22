Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Tuner aus dem Verkehr gezogen

Am Sonntag kontrollierte die Polizei in Langenau zahlreiche Tuner.

Ulm (ots)

Anlässlich eines Autotreffens führte die Polizei in Langenau Verkehrskontrollen durch. Die meisten Tuner waren im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unterwegs und verhielten sich während der Kontrollen verständnisvoll. Von rund 70 kontrollierten Fahrzeugen mussten allerdings 26 beanstandet werden. Davon waren sieben Fahrzeuge verkehrsunsicher, weshalb den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Bei einem Seat stellten die Beamten einen unzulässigen Überrollkäfig sowie eine unzulässige Tieferlegung fest. An einem Toyota waren die Reifen abgefahren. Da an dem Pkw auch eine Bremsscheibe gebrochen war, durfte der Fahrer ebenso nicht mehr weiterfahren. Außerdem stellten die Spezialisten fest, dass an einem BMW verschiedene unzulässige Teile verbaut waren. Auch der Motor des BMW ließ der Besitzer nicht durch einen Gutachter abnehmen und war somit nicht vorschriftsmäßig. Des Weiteren mussten in mehreren Fällen falsche Beleuchtungen und verschiedene, teilweise gefälschte Anbauteile beanstandet werden.

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