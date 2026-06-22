PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Tuner aus dem Verkehr gezogen
Am Sonntag kontrollierte die Polizei in Langenau zahlreiche Tuner.

Ulm (ots)

Anlässlich eines Autotreffens führte die Polizei in Langenau Verkehrskontrollen durch. Die meisten Tuner waren im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unterwegs und verhielten sich während der Kontrollen verständnisvoll. Von rund 70 kontrollierten Fahrzeugen mussten allerdings 26 beanstandet werden. Davon waren sieben Fahrzeuge verkehrsunsicher, weshalb den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Bei einem Seat stellten die Beamten einen unzulässigen Überrollkäfig sowie eine unzulässige Tieferlegung fest. An einem Toyota waren die Reifen abgefahren. Da an dem Pkw auch eine Bremsscheibe gebrochen war, durfte der Fahrer ebenso nicht mehr weiterfahren. Außerdem stellten die Spezialisten fest, dass an einem BMW verschiedene unzulässige Teile verbaut waren. Auch der Motor des BMW ließ der Besitzer nicht durch einen Gutachter abnehmen und war somit nicht vorschriftsmäßig. Des Weiteren mussten in mehreren Fällen falsche Beleuchtungen und verschiedene, teilweise gefälschte Anbauteile beanstandet werden.

++++1175532 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren