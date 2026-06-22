Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wangen - Rauch in Wohnung

Ein eingeschalteter Herd führte am Sonntag in Wangen zu einen Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Rauch aus einem Fenster meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 10.30 Uhr in der Schorndorfer Straße. Da auf Klopfen und Klingeln niemand öffnete, musste die Wohnungstür durch die Feuerwehr geöffnet werden. In der Küche war die Herdplatte eingeschaltet. Dort standen mehrere Gegenstände, die Feuer gefangen hatten. Der Brand war schnell gelöscht und es entstand glücklicherweise nur Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzte gab es nicht.

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