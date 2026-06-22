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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht aufgepasst
Am frühen Sonntagmorgen stießen zwei Autofahrer in einem Kreisverkehr in Göppingen zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger in der Heininger Straße, von der Stadtmitte kommend, in Richtung Kreisverkehr Heininger Straße /B10. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Renault-Fahrer wohl einen 22-jährigen Autofahrer. Der fuhr mit seinem Peugeot bereits im Kreisverkehr und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Renault nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Laternenmast. Die elfjährige Beifahrerin im Auto des Unfallverursachers erlitt dabei leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in eine Klinik. Die beiden Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 25.000 Euro.

++++1172243 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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