Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 09:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem BMW die Alte Biberacher Straße aus Richtung Biberach kommend. Beim Linksabbiegen in die Kirchensteige übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 63-jährigen in seinem Toyota und kollidierte mit diesem. Zur Unfallaufnahme wurde eine Streife des Polizeireviers Biberach entsandt. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, bemerkten sie beim Geschädigten Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alokoholtest bestätigte diesen Verdacht. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein wurde einbehalten. Die Frau erhält eine Anzeige wegen Verursachen des Verkehrsunfalles und der Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.

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