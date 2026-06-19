Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - 21-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Am Donnerstag wurde ein junger Mann von Unbekannten verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 21 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Hindenburgstraße. Dabei machte ein Zeuge auf sich aufmerksam. Er teilte mit, dass vor kurzem eine Auseinandersetzung gab. Am Infopoint befand sich ein verletzter 21-Jähriger. Zur weiteren Behandlung wurde der Rettungsdienst alarmiert. Die brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegenüber der Polizei äußerte er, dass er von Unbekannten geschlagen wurde. Die wollten seinen E-Scooter stellen. Zeugen gaben jedoch an, dass sich der 21-Jährige mit den Unbekannten traf und es zum Streit und dann zur Auseinandersetzung kam. Als ein Zeuge mit der Polizei drohte, verschwanden die Unbekannten. Beim E-Scooter des 21-Jährigen befand sich zwei Bauchtaschen. In einer Tasche befanden sich etwa 20 Gramm Marihuana. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und wem letztendlich das Rauschgift gehört, aufgenommen.

+++++++ 1157499

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell