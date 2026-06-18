Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3028

Wiesbaden (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3028,

Wiesbaden-Nordenstadt, L3028, Mittwoch, 17.06.2026, 17:55 Uhr

(zi)Am frühen Mittwochabend kam es auf der L3028 in Wiesbaden-Nordenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Wiesbaden ums Leben kam.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 13-jährige gegen 17:55 Uhr mit seinem E-Scooter einen Feldweg aus Richtung Igstadt kommend, in Fahrtrichtung Wallau. Beim Einfahren auf die bevorrechtigte Landstraße L3028 übersah er offenbar einen herannahenden Pkw.

Der 53-jährige Fahrer eines BMW war zu diesem Zeitpunkt auf der L3028 in Richtung Nordenstadt unterwegs. Im Einmündungsbereich des Feldweges mit der Landstraße kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der Fahrer des E-Scooters so schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Die L3028 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und die Arbeit des Gutachters im Bereich zwischen Nordenstadt und der Breckenheimer Straße für mehrere Stunden gesperrt.

Beide Fahrzeuge wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0 zu melden.

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