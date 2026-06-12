Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mückenloch/Rhein-Neckar-Kreis: Waldwimmersbacher Straße/K 4101 nach Unfall voll gesperrt - PM2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6293258), ereignete sich auf der Waldwimmersbacher Straße/K4101 gegen 11:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Autofahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen ist und sich schwer verletzte.

Ein 42-jähriger Kia-Fahrer war auf der Waldwimmersbacher Straße/K4101 von Mückenloch kommend in Richtung Waldwimmersbach unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach ersten Erkenntnissen zu Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Das Auto überschlug sich hierauf und blieb im angrenzenden Feld auf dem Dach liegen.

Der 42-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er schwerverletzt zur weiten medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Der Kia musste von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5.000 Euro.

Die Waldwimmersbacher Straße/ K4101 war während der Unfallfallaufnahme durch das Polizeirevier Neckargemünd für rund eine Stunde voll gesperrt und ist wieder freigegeben.

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