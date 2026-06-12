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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien an zwei Kirchen und an Sitzbänken am Kraichbach - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt vor dem Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurden die Eingangstüren der katholischen Kirche in der Hauptstraße und sämtliche Türen der evangelischen Stadtkirche in der Rathausstraße mit Schriftzügen beschmiert und hierdurch beschädigt.

Des Weiteren wurden Sitzbänke und Mülleimer in der Nähe der Stadtbücherei am Kraichbach mit Schriftzügen und Schmierereien mit teils nationalsozialistischen Symbolen verunstaltet.

Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

Ob die genannten Schmierereien von ein und derselben Täterschaft stammen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bereits aufgenommen hat.

Personen, die im Bereich der Kirchen oder der Sitzbänke am Kraichbach unterwegs waren und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter 0621/174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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