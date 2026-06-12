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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auf haltendes Fahrzeug aufgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer verursachte am Donnerstagmorgen einen Auffahrunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Eine 27-jährige Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der Augustaanlage stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zur Schubertstraße musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dabei fuhr ihr der oder die Unbekannte mit ihrem Fahrzeug hinten auf. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden lässt bislang nicht abschätzen.

Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621-174-3310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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