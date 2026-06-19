Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver kam es am Donnerstag in Nattheim zu dem Unfall mit einem Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 17.45 Uhr in der Daimlerstraße. Der 45-jährige Fahrer eines VW Kombi kam aus Richtung Kreisverkehr und fuhr in einer Kolonne. Auf Höhe eines Discounters bog er nach links auf den Parkplatz ab. Zur selben Zeit setzte bereits ein 69-Jähriger mit seiner Moto Guzzi zum Überholen der Kolonne an. Als sich der Kradfahrer auf gleicher Höhe mit dem Auto befand, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem abbiegenden VW. Der Senior stürzte samt Maschine auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Hergang. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte der Biker bei einer unklaren Verkehrslage überholt und dadurch mit zum Unfall beigetragen. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 1.500 Euro, den am VW auf ca. 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Das Überholen ist bei unklarer Verkehrslage verboten, sagt die Straßenverkehrsordnung. Und weiter, dass vor dem Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr zu achten ist. Damit sollen Unfälle beim Überholen und beim Abbiegen verhindert werden. Damit alle sicher ankommen.

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